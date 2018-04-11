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Юношеская волейбольная сборная Беларуси добилась первой победы на Чемпионате Европы U-18 в Чехии

11.04.2018 - 23:09

Новости Беларуси. Тем временем юношеская волейбольная сборная добилась первой победы на Чемпионате Европы U-18 в Чехии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

После трех подряд поражений в группе – от турок, немцев и хозяев площадки, наши парни наконец порадовали тренеров и болельщиков уверенным триумфом над командой Болгарии. Подопечные Алексея Ковалева взяли три партии подряд, причем ни в одной из них не позволили соперникам подобраться на достаточно близкое расстояние. 12 апреля в заключительном матче группового раунда белорусские юноши проверят себя на фоне сверстников из Греции.

Юношеская волейбольная сборная Беларуси добилась первой победы на Чемпионате Европы U-18 в Чехии

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