Зачем пришлось разрабатывать этический кодекс педагога: «Отсутствие в учебных планах профильного ВУЗа педагогической этики»
Роль учителя и этический кодекс педагога обсуждали в программе «В обстановке мира».
Валентина Чекан, учредитель частной школы:
Я сегодня ехала и анализировала учебные планы педагогического ВУЗа. Просмотрела, мне было интересно сравнить со своим годом окончания.
Я обнаружила, что педагогическая этика, как дисциплина, является дисциплиной по выбору студента. И поставив себя на место студента педагогического ВУЗа, я подумала, как часто я бы выбирала её из потока. Набралась бы у нас полноценная группа? Что мы предлагаем второй дисциплиной? Между чем и чем предлагаем выбор?
Валентина Чекан: «Есть хорошее белорусское слово «годнасць». Наверное, об этом каждому учителю стоит помнить»
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Вы сейчас говорили про программы педуниверситета?
Валентина Чекан:
Да. В БГУ мы видим, там, где у нас идёт квалификация, в том числе, «преподаватель неких дисциплин», там, в принципе, педагогической этики нет. А ребята эти приходят в школу и после университета нашего тоже.
И мы обсуждаем кодекс, но мы не обсуждаем того, что привело к необходимости разработать этот кодекс. Отсутствие в учебных планах профильного ВУЗа педагогической этики, где нужно решать задачи на педагогическое мастерство, где идти в реальную школу с абсолютно реальными учениками, становиться – пусть, под надзором методиста, пусть, в какой-то лабораторной среде, но, тем не менее, прорабатывать эти вопросы и ответы.
Знаете, как вот у менеджеров, у менеджеров по продажам есть прямо готовые заготовки работы с возражениями, ещё что-то – кейсы, деловая игра. Почему мы не можем это отмоделировать?!
Каким должен быть этический кодекс педагога? «Как некие кейсы: ученик себя плохо ведёт, ты стоишь рядом с партой – что делать в данной ситуации?»
Этический кодекс педагога обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».
Александр Луцевич, директор образовательного центра:
Я хотел бы обратить внимание на форму, каким образом он описан. Потому что это, всё-таки, попытка как-то формализировать. То есть там вот эти формулировки – сложные, непонятные… То есть что значит – моральным примером должен быть преподаватель?
И мы можем смотреть в той же России бывают ситуации – учитель покупал нижнее бельё, и его уже «полоскают» в Интернете: «Что это за пример такой? Вдруг ученики увидят!»
Учредитель частной школы: «Урокодатели – есть такой термин. Но стоит говорить об учительском лидерстве, о менторинге»
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Но если ученики выставляют в Инстаграме это…
«Это то, что должно быть внутренним посылом тех людей, которые идут в профессию». Зачем Беларуси этический кодекс педагога?
Александр Луцевич:
А вот здесь именно был пример, что увидели в магазине, как учитель покупал. И что это? Уже, может быть, кто-то скажет: вот он – моральный облик. Или что-то другое. То есть абсолютно такие широкие формулировки и непонятные. Я бы именно рассматривал бы этот условный этический кодекс, как некие кейсы – ситуации, как преподавателю нужно себя в некоторых сложных ситуациях вести.
Потому что, конечно, мы все получаем педагогическое образование, но времена изменяются, изменяются подходы учеников. И вот там условно этот случай: вот этот ученик себя плохо ведёт, ты стоишь рядом с партой – что делать в данной ситуации? Как себя, условно, вести? Просто вот нормальным человеческим языком ответы на какие-то вопросы. И вот это было бы реально эффективным, а не просто набор каких-то умных фраз.
Также эксперты обсуждали:
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Смотрите 19 февраля в 20.30 на СТВ.