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Закрытая дорога, голодные голуби и почки на деревьях: «Дежурный по городу» в программе «Столичные подробности»

24.02.2017 - 21:09

Новости Беларуси. Новый участок шестиполосной дороги с разделительной полосой и светофорами на западе столицы попал в поле зрение нашего дежурного по городу. Дорога построена несколько месяцев назад, но открывать для движения ее не спешат.

Дорога есть, а пути нет. После многочисленных нарушений теперь уже каменные блоки преграждают путь водителям в Каменной горке.

Дорогу, соединяющую улицу Скрипникова и Притыцкого, построили почти полгода назад. А вот с открытием явно затянули. Раньше водители попросту отодвигали пластиковые заграждения и продолжали свой путь. Тем самым показывая, что строительство этой части дороги было действительно необходимо. Теперь автомобилистов от долгожданной транспортной артерии отделяют уже двойные баррикады.

Раньше такое количеством голубей ассоциировалось разве что с площадью Сан Марко в Венеции, а теперь и в белорусской столице можно увидеть огромное скопление голодных пернатых.

Голуби регулярно собираются возле входа в станцию метро «Партизанская». Несмотря на дождливую погоду, косяки городских постояльцев и сегодня бродили в поисках пищи. Орнитологи кормить голубей не рекомендуют, а вот у горожан своя точка зрения.

Природа всячески символизирует, что весна уже на подходе. Первые почке распустились в Парке дружбы народов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В 2017году весна вступает в свои права неожиданно рано. До календарного начала сезона обновления еще пять дней, а природа уже в предвкушении. Причиной тому стали плюсовые дневные температуры. На следующей неделе будет еще теплее. По предварительным прогнозам синоптиков, термометр покажет до плюс девяти градусов.

Дорога в Минсе

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