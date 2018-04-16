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Закрытое заседание ОЗХО по Сирии в Гааге: что известно на данный момент

16.04.2018 - 17:30

Новости мира. В Гааге в проходит закрытое заседание Организации по запрещению химического оружия. На повестке дня инцидент, произошедший в сирийском городе Дума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По неподтвержденной информации, против населения там были применены сильнодействующие ядовитые вещества. Для расследования в Дамаск уже прибыли эксперты организации.

В ближайшее время в Нью-Йорке на внеочередное заседание по сирийскому вопросу соберется Совбез ООН. На встрече будет рассмотрен новый проект резолюции, в котором предлагается создать независимый механизм для расследования использования химоружия в этой арабской стране.

Напоминаем, что информация о применении против мирного населения ядовитых веществ стала поводом для ракетного удара со стороны США, Франции и Великобритании. Эта тема сегодня в повестке встречи глав внешнеполитических ведомств ЕС в Люксембурге.

Закрытое заседание ОЗХО по Сирии в Гааге: что известно на данный момент

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