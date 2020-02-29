Здесь сражаются лучшие бойцы из семи стран. Как проходит турнир MGC в Минске
Новости Беларуси. Адреналин, упорство и сила. Минск принимает турнир MGC, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эти международные соревнования по единоборствам собрали атлетов из семи стран. В программе поединки по кикбоксингу, боксу и смешанным единоборствам.
С подробностями из Falcon Arena корреспондент Евгений Поболовец.
Евгений Поболовец, корреспондент:
В турнирах MGC максимально плотный контакт, когда удары и руками, и ногами, в том числе по лицу. Турниры MGC проводились в Минске и ранее, но сегодняшний турнир несколько отличается: помимо традиционных бокса, кикбоксинга и боев без правил есть еще поединки по правилам Pride.
Мы болеем в том числе за Евгения Долголевца. Вообще сегодня будет 10 боев, в том числе на ринге будут сражаться девушки. Самый ожидаемый поединок – битва двух чемпионов: Европы – белоруса Максима Сподаренко и чемпиона мира – азербайджанца Рамала Асланова.
Олег Тактаров на турнире MGC: «Здесь есть уровень, есть возможность роста»
Подробности турнира MGC в Минске – в видеоматериале.
Олег Тактаров на турнире MGC: «Здесь есть уровень, есть возможность роста»
Новости Беларуси. Такие турниры, как MGC, вызывают повышенный интерес у публики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 29 февраля в Falcon Arena практически аншлаг.
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Среди известных гостей и известный российский и американский актер Олег Тактаров, чемпион мира по смешанным единоборствам.
Олег Тактаров, чемпион мира по смешанным боевым искусствам:
Именно такие турниры проводить очень важно, потому что здесь есть уровень, есть возможность роста. У двух юношей есть шанс, если они будут так же расти, выйти на международную арену. Они в последних двух боях. Им как раз сейчас надо набирать видеоролик о себе, видеоролик о своих победах.
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Подробности турнира MGC в Минске – в видеоматериале.