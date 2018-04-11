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Женская сборная Беларуси по футболу проиграла Албании отборочный матч ЧМ

11.04.2018 - 00:24

Новости Беларуси. Девушки из сборной по женскому футболу Беларуси вечером 10 апреля проводили выездной отборочный матч чемпионата мира с оппонентками из Албании, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Балканская дружина – аутсайдер нашей группы, и именно над ней белоруски в сентябре одержали первую и единственную победу в текущей квалификации. К сожалению, сегодня фортуна отвернулась от наших футболисток – незадолго до финального свистка они пропустили мяч, ставший фатальным. Продолжение квалификации для сборной Беларуси в июне.

Женская сборная Беларуси по футболу проиграла Албании отборочный матч ЧМ

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