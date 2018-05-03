﻿ «Жизнь современного человека проходит на близком расстоянии – нам не надо охотиться. Поэтому всё больше людей с близорукостью» | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Большой завтрак

«Жизнь современного человека проходит на близком расстоянии – нам не надо охотиться. Поэтому всё больше людей с близорукостью»

03.05.2018 - 15:31

Новости Беларуси. Галина Ситник, врач-офтальмолог, доцент кафедры офтальмологии ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», в программе «Большой завтрак».

Ирина Ромбальская, СТВ:
Скажите, с какими проблемами заболеваний глаз в Беларуси мы сталкиваемся сегодня? Что самое распространённое? При развитой индустрии контактных линз и всего прочего, мы, может быть, и не замечаем, что рядом с нами есть люди, у которых есть проблемы со зрением.

Галина Ситник, врач-офтальмолог, доцент кафедры офтальмологии ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»:
Поскольку я профессионал в этой области, я их замечаю очень часто. И, действительно, я думаю, что если даже обычный человек присмотрится к людям на улице, он увидит достаточно много людей в очках.

Ирина Ромбальская:
Сейчас даже модно – оправы-«нулёвочки» такие.

Галина Ситник:
И, к сожалению, это – не всегда элемент имиджа, а это – необходимость. А если Вы зайдёте в любую школу, то в каждом классе, как минимум, половина детей в очках.

То есть, проблема актуальная.

Ирина Ромбальская:
Половина – это очень много, на самом деле. В моём детстве очкариков, как ни прискорбно, было принято даже иногда над ними подшучивать, но это был один человек на класс. Может быть, не более.

Галина Ситник:
Сейчас это совсем не так. Это половина, а иногда и больше. Как правило, дети одевают очки в возрасте 10 лет и старше. Но есть и в начальной школе уже ребята, которые нуждаются в очках.

Поэтому мы можем говорить о том, что появилась такая тенденция к ухудшению зрения.

И, вообще, есть такое предположение, что жизнь современного человека проходит на близком расстоянии – нам не надо охотиться, ловить зверей. И поэтому с каждым новым поколением всё больше людей с близорукостью.

Бережём глаза и выбираем солнцезащитные очки: советы офтальмолога

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Как сохранить зрение школьников?
Противостоять «гаджетам» не во вред себе. Как сохранить зрение школьников?
От чего портится зрение и что вредно для наших глаз?
От чего портится зрение и что вредно для наших глаз?
Ольга Татур, главный внештатный офтальмолог по здравоохранению Мингорисполкома, заведующая Городским консультативно-диагностическим офтальмологическим центром УЗ «3-я городская клиническая больница» им. Е. В. Клумова»
Дистрофические заболевания сетчатки. Курение может привести к слепоте
Татур Ольга Николаевна, главный внештатный офтальмолог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, заведующая Городским консультативно-диагностическим центром УЗ «3-я городская больница им. Е. В. Клумова»
Как предотвратить развитие близорукости у детей? Способы лечения близорукости
Британские учёные: использование смартфонов вызывает близорукость
Все новости по теме Зрение у детей
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru