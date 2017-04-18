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«Звонит Кобзон и говорит, что встречаемся во «Внуково». Как юморист Вашуков в горячих точках выступал

18.04.2017 - 21:50

Михаил Вашуков, заслуженный артист Российской Федерации, куплетист, юморист, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы принимали участие в такой, правильно ли я назову – «группа риска». Иосиф Кобзон собирал артистов и вы отправлялись в самые горячие точки. Причём, даже не могли родным сказать, куда едете.

Михаил Вашуков, заслуженный артист Российской Федерации, куплетист, юморист:
Да. Было и такое. Я думаю, что многие артисты так поступают, потому что, допустим, звонит Иосиф Давыдович и говорит, что: «Ребята, встречаемся во «Внуково» в 11 часов». Мы садились, когда в самолёт уже, он говорит: «Летим туда-то. Пока дома ничего не говорите. Потом вернётесь – расскажете».

Мы были и в Чечне, во всех горячих точках практически – где был Кобзон, там были и мы.

Слушайте, но с куплетами выступать в горячих точках – тут же очень тонкую грань надо понимать?

Михаил Вашуков:
Да. И вот, когда мы летали с Кобзоном – он каждый наш номер отсматривал, чтобы, не дай Бог, что-то не так не было сказано или спето. Но, в любом случае, на 9 мая я вдруг увидел в Интернете – Коля надел костюм со своими орденами, и мне захотелось тоже все знаки, ордена повесить, которые нам вручали после каждой поездки. И получилось так, что иконостас хороший.

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