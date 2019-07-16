От укрепления торговых связей до создания совместных производств. В чём потенциал сотрудничества Беларуси и Приморья?
Новости Беларуси. Беларусь готова создавать совместные предприятия с Приморским краем. Александр Лукашенко встретился с губернатором этого российского региона Олегом Кожемяко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ещё перед началом официального разговора, за личный вклад в укрепление традиций дружбы и сотрудничества между Беларусью и Россией, Президент лично вручил губернатору высокую награду – орден Почёта. Обсуждали на встрече, конечно, и вопросы экономические. Пока товарооборот с Приморьем небольшой – около 18 миллионов долларов. Скромные цифры, уверены стороны, не отвечают общему потенциалу. Тем более, белорусам есть что предложить.
Что может ещё крепче связать Беларусь и дальний регион России? Расскажет Анастасия Иванникова.
Приморский край – очень живописное и по-настоящему уникальное место на Дальнем Востоке. Казалось бы, российский регион, но от Владивостока до Москвы более 9 тысяч километров, а вот до границы с Китаем всего каких-то – 205. В целом же по суше край граничит с Хабаровским краем, Китаем и Северной Кореей, а на востоке и юге омывается Японским морем. Одним словом, тайга и море здесь тесно сплелись. Вот такой природный уникум.
И, кстати, Приморский край – один их тех российских регионов, с кем мы настроены на продуктивный диалог.
В свою очередь и российский губернатор не раз показывал партнёрские намерения. Причём независимо от должности и «подначаленного» ему региона.
Вот, к примеру, будучи губернатором Амурской области, Олег Кожемяко реализовал совместный проект по развитию агросектора. По нашим технологиям построили животноводческий комплекс.
Теперь – очередь Приморья. Опыт будут переносить – не раз обещал российский губернатор. И ведь таких примеров успешного сотрудничества немало. Главное – переходить от простых слов и договорённостей к реальным действиям. И тут к нашим российским партнёрам не придерешься. Не зря уже в самом начале встречи Александр Лукашенко не просто радушно встретит давнего друга, но и вручит Олегу Кожемяко заслуженный орден Почёта за вклад в укрепление дружбы и сотрудничества.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Тот человек, которого история – пусть это не будет громко сказано – призывает туда, куда надо и в тот момент, когда надо для Отечества. Я так и расценил призыв очередной вернуться в Приморье для того, чтобы там стабилизировать ситуацию. Чем ближе к нам – тем лучше для Беларуси.
Олег Кожемяко, губернатор Приморского края России:
У нас уже тесные за эти годы наработанные связи, которые мы будем внедрять и в политику социальную, и в культурную. И это, безусловно, даст свой эффект.
Тесные личные контакты Александр Лукашенко и Олег Кожемяко наладили давно. Как губернатор Амурской и Сахалинской областей, Олег Кожемяко посещал Беларусь пять раз. Неудивительно, что наши сильные стороны знает.
Так, в Приморье рассчитывают на помощь наших аграриев в развитии семеноводства, картофелеводства, выращивании ягод и фруктов. Заинтересованы и в современной белорусской сельхозтехнике, адаптированной к местным природным условиям. Кстати, на конкретные договорённости с белорусскими партнёрами гости из Приморья вышли накануне, когда посещали Могилёвский регион.
Олег Кожемяко:
Мы уже предварительно переговорили там, в том числе и по семеноводству – нам не хватает опыта, – и по картофелеводству, и по другим направлениям, в том числе и садоводство. Мы сегодня рассматриваем вопросы, связанные с работой по ремонту лифтов, может быть, там где-то будет сборка на нашей территории проходить.
Как говорится, для родного края – самое лучшее, в том числе белорусское. Олег Кожемяко родился в селе Черниговка. Это Приморье. Потом проходил в крае военную службу, проработал на различных местных предприятиях вплоть до 2002 года.
Уже потом были 7 лет руководства Амурской областью, ещё три года – Сахалинской. Губернатор Приморского края – с декабря 2018 года. И с этим регионом нам есть над чем работать.
К сожалению, территориальная отдалённость и сложные логистические схемы доставки грузов несколько тормозят взаимный товарооборот, а ведь потенциал огромный. Причём нацелиться можем не только на укрепление торговых связей, но и на создание совместных производств. Выйти на следующую ступень после простого пути купли-продажи.
Александр Лукашенко:
Мы готовы не просто торговать этой продукцией, мы готовы создавать совместные предприятия – совместные предприятия не только по лифтам. Они очень нужны вам будут, потому что и у нас, и у вас история одна: советские постройки особенно лифтового оборудования устарели, их нужно менять, ничем не заменишь, кроме тех лифтов, которые выпускаем мы. Мы готовы откровенно и честно участвовать в любом конкурсе для поставок этой техники вам.
Мы готовы вам оказать любую поддержку и помощь, в том числе в развитии аграрного комплекса. Я думаю, и по жизни он вам хорошо знаком, особенно перерабатывающая сфера (подробнее здесь).
Александр Лукашенко не зря скажет про наш общий машиностроительный интерес. Уникальная природа – не единственное сокровище Приморского края. Есть здесь также крупные и уникальные месторождения полезных ископаемых. И, кстати, работают на них «белорусы» – причём, некоторые наши БелАЗы даже внешне приспособили к российской прописке, выкрасили в бело-сине-красный триколор.
Впрочем, по достоинству партнёры оценили и нашу дорожно-строительную, лесозаготовительную технику, автобусы МАЗ. На очереди – электрический транспорт.
Ну и конечно, давно знают в Приморье Беларусь «на вкус». Очень любят нашу мясную и молочную продукцию, закупают консервы, детское питание. Да и сам Олег Кожемяко знает это не понаслышке. Все благодаря далёким белорусским корням.
Олег Кожемяко:
Тот фундамент, который был создан за предыдущие годы, сейчас будет реализовываться на территории Приморья. Конечно, это направление по реализации продукции сельского хозяйства, которую знают жители Приморья, качеству которого доверяют. И у нас сегодня во многих районах представлены белорусские подворья, идет реализация этой продукции. Поэтому мы расширим эту линейку, будут созданы и торговые дома в крупных городах, по районам, которые будут реализовывать продукцию белорусских производителей, так любимую жителями Приморья. У нас в Приморье более 30 % людей так или иначе связаны с Беларусью, имеющие свои корни и вышедшие отсюда.
То, что Беларусь готова участвовать в разработке месторождений и добыче полезных ископаемых в Приморском крае, уже потом подчеркнут и в белорусском правительстве. Тесное сотрудничество с БелАЗом – направление действительно выгодное. Кроме того, наши организации готовы помочь в проектировании и возведении жилья, модернизации дорог, обустройстве населённых пунктов. Перспективным назвать можно и сотрудничество в IT-отрасли и развитии цифровой экономики. Для проработки конкретных совместных проектов предложено даже создать рабочую группу.
Впрочем, есть ещё и то, что роднит Беларусь и Приморский край намного лучше, чем просто успехи в торговле – общая история. Неудивительно, что традиционная церемония возложения венков к монументу Победы в таком случае приобретает ещё более глубокий смысл.
Анастасия Иванникова, СТВ:
Что и говорить, Беларусь и Приморский край связывает действительно немало. Сейчас наш взаимный товарооборот составляет без малого 18 миллионов долларов, но достичь можем значительно больше. И всё благодаря перечисленным планам. Впрочем, почему только планам? Реальным возможностям. Как говорится, было бы желание. И тогда расстояние почти в 10 тысяч километров, которые разделяют Минск и Приморский край, помехой для дружбы и сотрудничества точно не станут.
«На уровне регионов – это жизненно, практично и перспективно». Чего ожидают от VI Форума регионов Беларуси и России
Новости Беларуси. Санкт-Петербург в эти дни – центр диалога по вопросам сотрудничества Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
16 июля здесь стартовал проект «Молодежь – за Союзное государство». Эта дискуссия предваряет 6-й Форум регионов двух стран. В нынешнем году его главной темой станут межрегиональные связи как основа единого пространства наших народов. В пленарном заседании форума, как ожидается, примут участие президенты двух стран.
С подробностями – Евгений Пустовой.
Евгений Пустовой, СТВ:
Этот VI Форум регионов станет точно историческим. Все встречи – в особо знаковых локациях общего периода нашей истории. Тот же Таврический дворец. А неформальная встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина вообще впервые состоится под сводами старейшего монастыря.
Город на Неве, как и древний монастырь на Валааме, – это сакральные маяки России. Лавра залечила раны богоборчества, а Петербург отмылся от славы 90-х. Культурная столица в эти дни ещё и столица Форума регионов.
На его старт первой, как и положено, вышла молодёжь. Сегодня самый насыщенный день молодёжного форума. Уже седьмого. Подводили итоги: ошибки есть, их учли при обсуждении новых задач.
Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК БРСМ:
Есть и какие-то проблемные вопросы. Видите, сегодня в ходе нашей секции родились новые двусторонние встречи и связи. Мы говорим о Калининграде, Гродненской области.
Ставка на региональную интеграцию. Например, гродненские и калининградские активисты готовы создавать общие проекты, не помеха даже границы. А вот восприятие победного подвига – это никакими границами не разъединить.
Кооперационные идеи, промышленный туризм и гуманитарная интеграция. В чём особенность VI Форума регионов Беларуси и России?
Хотя как признается российская молодёжь, белорусские инициативы надо догонять. И собираются это делать на совместном поезде памяти и славы.
Повторить опыт «Беларусь помнит» – вспомнить о каждом захоронении. Вместе это сделать легче. Это показало даже интервью лидера российской молодежи.
Павел Красноруцкий, председатель Российского союза молодежи:
Наша молодежь из Беларуси и России проедет по местам сражений, по местам, где работали в период Великой Отечественной войны в тылу, ковали на заводах общую победу.
Найти подходящие слова и ключи к алгоритмам союзного молодежного бизнеса предлагает Алеся с Полесья. Она координатор бизнес-инкубатор при нашем экономическом университете. Пора расширять поле для деятельности. Белорусский интеллект видит возможность реализации и на российских просторах.
Алеся Мозоль, координатор молодежного бизнес-проекта (Беларусь):
Мы предлагаем, чтобы мы начали сотрудничать, чтобы они какой-то опыт свой передавали нам, чтобы мы вместе какие-то программы организовывали. Допустим, у кого-то есть стартап, кто готов выйти на российский рынок, и чтобы с нами поделились опытом, рассказали о том, что происходит на рынке России. Потому что разная экономика, абсолютно по-разному все происходит.
Молодёжный запал должен передаться и взрослой части интеграционного марафона. VI Форум соберёт практически все регионы Беларуси и 58 из 85 субъектов Российской Федерации. Представители каждого пятого готовы к подписанию либо укреплению межрегиональных соглашений с областями и городами Беларуси.
Увесистый кейс и у вузовских кругов. Понятно, главная тема нынешнего Форума – формирование единого культурного и гуманитарного пространства. Вместе мы готовы покорять горы и недра земли.
Андрей Кологривко, декан факультета горного дела и инженерной экологии БНТУ:
Мы будем подписывать два основных соглашения о сотрудничестве между Белорусским государственным техническим университетом и Санкт-Петербурсгским горным университетом, а также между БНТУ и международным центром компетенции в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО. Это даст полномочия нашим студентам для более широкой мобильности, для признания их квалификации на международном уровне.
Сейчас в российских вузах обучаются 11 тысяч белорусов и 1500 российских студентов получают образование в наших альма-матер. Эта интеллектуальная гвардия мощнее любых военных альянсов. Кстати, впечатляют и цифры экономических контрактов. Если итоги II Форума в Сочи – 230 миллионов долларов США. То V в Могилеве улучшил этот результат практически вдвое. От этого – тоже ждут рекордов.
В кулуарах поговаривают о цифре, равной числу форумов, с восемью нулями. Точно и элиты, и народы двух стран понимают, что потенциальный драйвер роста товарооборота в региональном сотрудничестве. Беларусь уже торгует с 70 регионами России.
Николай Лабуш, профессор кафедры международной журналистики СПбГ:
Здесь на уровне большой политике слабо получается, потом что есть игроки разных весовых категорий. А на уровне регионов – это жизненно, это практично и перспективно.
Главная локация Форума – Таврический дворец. В нём писалась история государства российского. Писалась и образно говоря и прямо – здесь жил и творил русский Геродот – Николай Карамзин. А завтра в залах будут создаваться новые страницы региональной интеграции.