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Второй шанс. Почему Александр Рыбак вернулся на сцену «Евровидения» и о чем он поёт в конкурсной песне

02.05.2018 - 16:52

Новости Норвегии. 10 мая во втором полуфинале «Евровидения» состоится выступление представителя Норвегии – Александра Рыбака.

Исполнитель представит песню «That’s How You Write A Song» («Вот так ты пишешь песню»).

По словам Рыбака, в композиции он поет о том, как важно верить в свои таланты, идеи и не бояться делать первые шаги.

Фото: instagram.com/rybakofficial

Возвращение Александра Рыбака стало одной из самых обсуждаемых тем нынешнего конкурса. Победитель «Евровидения-2009» решил снова принять участие в музыкальном состязании. Однако исполнитель отмечает, что не ставит перед собой задачи занять первое место, а просто хочет воспользоваться возможностью поделиться своей музыкой со всем миром.

Александр Рыбак:
Мудрый человек сказал: «Посмотрите на пять ближайших к вам людей. Они определяют то, кем вы являетесь». Это лучшая команда, которую когда-либо у меня была. Первая репетиция была очень веселой. Португалия – самая гостеприимная страна, которую только можно представить! На музыкальном фестивале, где любовь и радость на первом месте, мы чувствуем себя как дома! (Вам, вероятно, интересно, кто такой мудрый человек, не так ли).

Фото: instagram.com/rybakofficial

Александр Рыбак родился в 1986 году в Минске.

В пятилетнем возрасте мальчик переехал с семьей в Норвегию. С этого же возраста юный Саша начал играть на скрипке и фортепиано.

Рыбак: «Я молюсь каждый вечер за маму и папу, а также за всех родственников»

Фото: instagram.com/rybakofficial

Александр Рыбак с теплотой вспоминает моменты из детства в Беларуси и признается, что чаще всего вспоминает «колдуны и песни в миноре». По словам исполнителя, эта музыка была с настоящей душой. И как бы не хотели продюсеры попытаться вписать его в рамки, он никогда не забывает про свои классические корни. 

Бабушка исполнителя живет в Витебске. В январе нынешнего года певец с трудностями добирался к семье.

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Фото: instagram.com/rybakofficial

Известность Рыбаку принесло участие в норвежской версии шоу талантов «Idol» в 2005 году. Через год на другом подобном шоу Александр стал победителем.

Популярность певца возросла в разы после победы на «Евровидении» в 2009 году, где музыкант набрал рекордное число голосов. Композиция «Fairytale», которую Рыбак посвятил своей бывшей девушке, мгновенно стала популярной.

Фото: instagram.com/rybakofficial

После победы музыкант так распереживался, что сломал призу ножку.

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Сейчас Александр много гастролирует, выпускает новые песни на разных языках и пишет композиции для других исполнителей.

Фото: instagram.com/rybakofficial

Также Рыбак представил несколько каверов на скрипке на конкурсные песни представителей Франции, Португалии, Нидерландов, Хорватии и Беларуси.

Александр остается одним из фаворитов предстоящего конкурса, кроме него букмекеры отмечают представителей Эстонии, Израиля и Чехии.

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